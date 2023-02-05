Сиамские близнецы Мэйси и Маккензи Гаррисон приняли решение разъехаться
Врачам удалось разделить сиамских близнецов Маккензи и Мэйси Гаррисон: они уже взрослые и научились жить самостоятельно.
Близняшки срослись ногами, но докторам удалось успешно провести сложнейшую операцию и разделить сестер Мэйси и Маккензи Гаррисон. Сейчас им уже по 20 лет, и у каждой оказалось по одной ноге.
Девочки были близки все детство, помогая друг другу справляться со всеми трудностями. Но выросли они разными по характеру. Мэйси предпочитает спортивный стиль, а Маккензи больше нравятся романтичные платья.
Мэйси одинока, и комплексует из-за того, что у нее одна нога, а у Маккензи уже 2 года есть бойфренд. Сестры недавно решили разъехаться, поскольку каждой нужно личное пространство. Учиться они тоже будут на разных факультетах.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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