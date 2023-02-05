11-летний мальчик нашел криминальный способ прогулять школьные занятия
11-летний житель Екатеринбурга выдумал целую криминальную историю, и все ради того, чтобы не пойти в школу.
Выйдя из дома, школьник вовсе не хотел идти на уроки, а потому, заметив участок скользкого асфальта на пешеходном переходе, недолго думая, спровоцировал падение. Ушиб был незначительным, но одежда ощутимо пострадала.
Идти в школу в таком виде было нельзя, поэтому мальчик отправился домой, и на расспросы родителей ответил, что его сбила машина.
Он придумал и красочно описал, как выглядел автомобиль, включая его цвет и марку. Родители пошли в полицию, и только там выяснилось, что вся история придумана от начала до конца. Теперь всей семье будут проводить воспитательную работу.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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