11-летний мальчик нашел криминальный способ прогулять школьные занятия

11-летний житель Екатеринбурга выдумал целую криминальную историю, и все ради того, чтобы не пойти в школу.

Выйдя из дома, школьник вовсе не хотел идти на уроки, а потому, заметив участок скользкого асфальта на пешеходном переходе, недолго думая, спровоцировал падение. Ушиб был незначительным, но одежда ощутимо пострадала.

Идти в школу в таком виде было нельзя, поэтому мальчик отправился домой, и на расспросы родителей ответил, что его сбила машина.

Он придумал и красочно описал, как выглядел автомобиль, включая его цвет и марку. Родители пошли в полицию, и только там выяснилось, что вся история придумана от начала до конца. Теперь всей семье будут проводить воспитательную работу.