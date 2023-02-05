Гладков: в Белгородской области сбили две ракеты ВСУ

Системы противовоздушной обороны обезвредили две украинские ракеты над городом Валуйском.

По информации губернатора Белгородского региона Вячеслава Гладкова, ракеты были сбиты ПВО над территорией Валуйского городского округа. Точной информации о последствиях на земле пока нет, уточнил он.

Об этом губернатор написал в Телеграм-канале в воскресенье, передает RT.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее глава государства, Владимир Путин, сообщал, что в кабинете министров разработано решение для поддержки граничащих с Украиной российских территорий в условиях постоянных воздушных атак со стороны ВСУ.