Французский политик Филиппо высказался о смехе Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве
2023-02-05 22:55
Лидер французской партии «Патриот» Флориан Филиппо возмутился по поводу фото, на котором изображены смеющиеся Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Киеве.
Он отметил, что на снимке президент Украины, глава Еврокомиссии и еврокомиссары пьяны от смеха.
Филиппо уточнил, что олигархия всегда смеясь смотрит на войны, успевая считать свои миллионы.
Урсула фон дер Ляйен побывала в Киеве 2 февраля. Во время своего визита она провела встречу с Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Светлана Репина