Лидер французской партии «Патриот» Флориан Филиппо возмутился по поводу фото, на котором изображены смеющиеся Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в Киеве.

Он отметил, что на снимке президент Украины, глава Еврокомиссии и еврокомиссары пьяны от смеха.

Филиппо уточнил, что олигархия всегда смеясь смотрит на войны, успевая считать свои миллионы.

Урсула фон дер Ляйен побывала в Киеве 2 февраля. Во время своего визита она провела встречу с Владимиром Зеленским.