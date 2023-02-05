В Татарстане взорвался кислородный баллон в детском приемном отделении РКИБ
2023-02-05 23:07
По сообщению Телеграм-канала Mash Iptas, в республиканской клинической инфекционной больнице Татарстана случился взрыв кислородного баллона.
Из сообщения Телеграм-канала:
"Он разгерметизировался, не выдержав опрессовки. Обошлось без огня и, предварительно, — без пострадавших"
По предварительным данным, жертв и пострадавших от взрыва в детском отделении больницы не обнаружено.
В данный момент сотрудники МЧС занимаются эвакуацией больных и медицинского персонала. На месте происшествия уже работает пожарная бригада.
Опубликовано: Храмова Оксана