В Татарстане взорвался кислородный баллон в детском приемном отделении РКИБ

По сообщению Телеграм-канала Mash Iptas, в республиканской клинической инфекционной больнице Татарстана случился взрыв кислородного баллона.

Из сообщения Телеграм-канала:

"Он разгерметизировался, не выдержав опрессовки. Обошлось без огня и, предварительно, — без пострадавших"

По предварительным данным, жертв и пострадавших от взрыва в детском отделении больницы не обнаружено.

В данный момент сотрудники МЧС занимаются эвакуацией больных и медицинского персонала. На месте происшествия уже работает пожарная бригада.

