Глава МИД Германии Бербок призналась, что ей запретили шутить о Шольце
2023-02-05 23:38
Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ее попросили не говорить лишнего и не шутить о Шольце.
Такое заявление она сделала во время получения ордена «Против зверской серьезности», который вручают политикам за хорошее чувство юмора.
Бербок сказала, что не говорить лишнего можно только в том случае, если не говорить совсем ничего.
Она также сообщила, что хотела прийти на церемонию награждения в костюме леопарда, намекая на название немецких танков Leopard.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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