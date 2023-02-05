Глава МИД Германии Бербок призналась, что ей запретили шутить о Шольце

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ее попросили не говорить лишнего и не шутить о Шольце.

Такое заявление она сделала во время получения ордена «Против зверской серьезности», который вручают политикам за хорошее чувство юмора.

Бербок сказала, что не говорить лишнего можно только в том случае, если не говорить совсем ничего.

Она также сообщила, что хотела прийти на церемонию награждения в костюме леопарда, намекая на название немецких танков Leopard.