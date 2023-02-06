Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ в боях на Донецком направлении
Президент Украины рассказал, что войска страны находятся в тяжелом положении.
Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как проходят бои на Донецком направлении для Вооруженных сил страны.
По словам украинского президента, армия страны находится там в тяжелом положении и несет потери. При этом он добавил, что войска должны выстоять.
"Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области - ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", - заявил Зеленский.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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