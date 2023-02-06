Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ в боях на Донецком направлении

Президент Украины рассказал, что войска страны находятся в тяжелом положении.

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как проходят бои на Донецком направлении для Вооруженных сил страны.

По словам украинского президента, армия страны находится там в тяжелом положении и несет потери. При этом он добавил, что войска должны выстоять.

"Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело в Донецкой области - ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", - заявил Зеленский.