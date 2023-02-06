Успенская посоветовала всем, кто переживает за Пугачеву, поехать за ней в Израиль

Певица заявила, что она об отъезде Примадонны не думает вообще. И предположила, что та тоже об этом не переживает.

68-летняя певица приняла участие в концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» в Петербурге. На красную дорожку Успенская вышла вместе с дочерью, сообщает Космополитен.

Татьяна Плаксина при этом держала йоркширского терьера. Журналисты поинтересовались у Любови Залмановны ее мнением по поводу возможного возвращения в Россию Аллы Пугачевой. Звезда отреагировала эмоционально.

«Я вообще об этом не думаю, — заявила Успенская. — Я думаю о том, чтобы был мир на земле. Те, кто переживает за нее, пусть к ней едут в гости и будут рядом. А за что переживать? Чего переживать? Она переживает?!».

Любовь Успенская, много лет прожившая в США, считает себя патриоткой России. В конце прошлого года она подала документы получение российского паспорта.

А Примадонна после начала СВО переехала в Израиль. Ранее Успенская призналась, что Пугачева не захотела выйти вместе с ней на сцену.