Успенская посоветовала всем, кто переживает за Пугачеву, поехать за ней в Израиль
Певица заявила, что она об отъезде Примадонны не думает вообще. И предположила, что та тоже об этом не переживает.
68-летняя певица приняла участие в концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» в Петербурге. На красную дорожку Успенская вышла вместе с дочерью, сообщает Космополитен.
Татьяна Плаксина при этом держала йоркширского терьера. Журналисты поинтересовались у Любови Залмановны ее мнением по поводу возможного возвращения в Россию Аллы Пугачевой. Звезда отреагировала эмоционально.
«Я вообще об этом не думаю, — заявила Успенская. — Я думаю о том, чтобы был мир на земле. Те, кто переживает за нее, пусть к ней едут в гости и будут рядом. А за что переживать? Чего переживать? Она переживает?!».
Любовь Успенская, много лет прожившая в США, считает себя патриоткой России. В конце прошлого года она подала документы получение российского паспорта.
А Примадонна после начала СВО переехала в Израиль. Ранее Успенская призналась, что Пугачева не захотела выйти вместе с ней на сцену.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Наталья
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