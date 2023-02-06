Садальскому не понравилась идея заменить на сцене Чурикову Васильевой

Директор «Ленкома» Марк Варшавер недавно высказал предположение, кто из актрис смог бы сыграть вместо Чуриковой.

Марк Варшавер заявил, что покойную звезду заменить не сможет никто, но ее место в постановках пустует, потому он рассматривает достойных артисток. В числе возможных кандидаток - Татьяна Васильева, которую директор "Ленкома" назвал удивительной.

«Когда-то я предлагал Марку Анатольевичу Захарову кандидатуру Васильевой. Но мы из-за Инны Михайловны ее не пригласили. Потому что Чурикова узнала и была недовольна. Сейчас, когда ее уже с нами нет, я могу открыть эту информацию», — рассказал он.

«Инна Михайловна просто хотела быть единственной примой. И, действительно, Чурикова — наша самая большая актриса», — добавил Марк Борисович.

Садальский, узнав о планах Варшавера, съязвил в соцсетях. «Очередной нелепый афоризм директора „Ленкома“. В интервью „Аргументам и фактам“ Варшавер рассказал, что рассматриваются кандидатуры актрис на замену Инны Чуриковой. И одна из них — Татьяна Васильева», — уточнил актер.

71-летняя звезда разозлился неожиданной новостью. «Эх, Марк Борисыч, я даже представить не могу, кто из директоров сумел бы так прозвенеть. Чтобы, к примеру, в „Театре Армии“ кто-то подобное сказал про Касаткину! Никто не позволил бы, та же Ольга Богданова бы заступилась…» — пристыдил он.

Станислав Юрьевич в таланте Васильевой не сомневается, но цитату Варшавера посчитал неуместной.

«Таня на самом деле большая актриса и можно было пригласить ее в „Ленком“. Но без комментариев бывшего бухгалтера Варшавера о недавно умершем человеке. Да я и сомневаюсь, что Татьяна Григорьевна захочет быть чьей-то заменой. Чурикова — великая актриса, которую нельзя заменить. Как нельзя заменить и Васильеву», — заключил артист.