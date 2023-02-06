Муж услышал разговор своей жены с подругой, и сразу решил аннулировать брак

Мужчина рассказал в Сети, как развелся с женой после того, как случайно подслушал ее откровенный разговор с подругой.

Муж думал, что его брак с любимой женщиной заключен по любви, пока не услышал шокирующую правду из ее уст. Женщина в разговоре с подругой призналась, что ее брак ошибка, ведь мужа она никогда не любила. А вышла за него замуж лишь потому, что посчитала этот шанс последним для себя устроить личную жизнь.

Мужчина вызвал жену на разговор. Сначала она все отрицала, и клялась в любви. Но он оказался решительно настроен развестись.

Тогда-то жена и проявила себя по-настоящему. Она стала скандалить и проклинать мужа, обвинять его, и призналась, что никогда его не любила. По брачному контракту имущество останется ему. Это недвижимость, мебель и автомобиль.