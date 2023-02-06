Новозеландка Кларабель весила 170 килограммов, и могла умереть, если бы не похудела

Кларабель страдала булимией, ее вес дошел до 170 килограммов, и, чтобы выжить, ей пришлось пойти на операцию.

Девушка всегда была полной. С самого детства она отличалась повышенным аппетитом, равно как и весом. Ее дразнили одноклассники, называя китом и снежным человеком, что еще больше провоцировало переедание.

Но когда вес Кларабель достиг угрожающих 170 килограммов, она поняла, что, если ничего не предпринимать, она просто погибнет от проблем со здоровьем, которые провоцирует такая огромная масса тела. Поэтому девушка решилась на бариатрическую операцию по ушиванию желудка.

Реабилитация была нелегкой, но в результате Кларабель удалось похудеть на 90 килограммов, и превратиться из чудовища в стройную красавицу. Теперь она старается вести здоровый образ жизни, хотя признается, что борьба с весом еще не окончена.