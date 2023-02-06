Лукашенко анонсировал большое совещание с силовиками

Президент Беларусь Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время проведёт большое совещание с силовиками.

В понедельник, 6 февраля 2023 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко анонсировал большое совещание с представителями силовых структур.

Отмечается, что в ходе грядущего совещания белорусский лидер планирует «поговорить откровенно о задачах и недостатках» с силовиками, обеспечивающими безопасность Беларуси.