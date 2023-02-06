Гагин: ВСУ применили химическое оружие на Соледаровском и Артёмовском направлениях
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы ВСУ применили химическое оружие на Соледаровском и Артёмовском участках фронта.
6 февраля российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Яна Гагина, сообщило о факте применения химического оружия бойцами Вооружённых сил Украины в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
Гагин утверждает, что командиры подразделений армии России заявляли о применении украинской стороной химического оружия на Соледарском и Артёмовском направлениях.
Отмечается, что у попавших в зону поражения российских военнослужащих наблюдается тошнота, рвота и сильное головокружение.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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