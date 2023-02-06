Блогер Арегон показал, как выглядит разбитое яйцо под водой

Великолепным зрелищем порадовал подписчиков блогер Арегон, разбив простое куриное яйцо под водой.

Если разбить яйцо под водой, то белок в нем не будет растекаться. А это означает, что оно сохранит свою форму даже без скорлупы.

Видео, где показано, как автор ролика сначала разбивает яйцо под водой, а потом поигрывает им, словно шариком от пинг-понга вызвало восторг у зрителей и набрало огромное количество просмотров.

Подписчики неустанно восторгаются находчивостью блогера, который сумел с помощью такого простого действия заставить всех неотрывно смотреть на плавающее яйцо, целое, но без скорлупы.