Блогер Арегон показал, как выглядит разбитое яйцо под водой
2023-02-06 12:08
Великолепным зрелищем порадовал подписчиков блогер Арегон, разбив простое куриное яйцо под водой.
Если разбить яйцо под водой, то белок в нем не будет растекаться. А это означает, что оно сохранит свою форму даже без скорлупы.
Видео, где показано, как автор ролика сначала разбивает яйцо под водой, а потом поигрывает им, словно шариком от пинг-понга вызвало восторг у зрителей и набрало огромное количество просмотров.
Подписчики неустанно восторгаются находчивостью блогера, который сумел с помощью такого простого действия заставить всех неотрывно смотреть на плавающее яйцо, целое, но без скорлупы.
Опубликовано: Эльза Ли