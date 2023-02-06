Татуировщик Крис Далзелл закрасил тату на лице, и дети его не узнали
Папа с татуированным лицом впервые показал детям, как выглядел раньше, а они его едва узнали.
Крис Далзелл начал наносить татуировки, когда заболела его дочь в стремлении разделить ее страдания и боль. Мужчина так увлекся, что за семь лет не только тело, но и лицо у него оказалось в татуировках.
Он стал просто неузнаваем. Но однажды Крис решился на эксперимент: показать детям, как он выглядит без многочисленных тату. Визажисту удалось спрятать рисунки под несколькими слоями грима.
Когда он вошел, преображенный в комнату, где были его дети, они не сразу узнали отца. А дочка долго не хотела идти к нему на руки. Малыши признались, что привычный вид папы с татуировками нравится им больше.
Опубликовано: Эльза Ли
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Алексей Гладкий
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