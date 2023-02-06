Эндокринолог объяснила, что происходит, когда человек «заедает» тоску сладостями

Эффект будет очень кратковременным, а потом все станет еще хуже. И в конечном итоге даже может вылиться в депрессию.

Нередко в трудную или волнующую минуту хочется съесть что-нибудь сладкое. Такое действие порой даже входит в привычку. И правда - на некое время во рту становится слаще, а на душе светлее.

Но вот эффект будет очень кратковременным, а потом все станет еще хуже. По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, если заедать плохое настроение сладостями, это в конечном итоге может вылиться в депрессию.

«Ожирение провоцирует воспаление жировой ткани, которое, в свою очередь, сопровождается производством провоспалительных веществ — простагландинов. А они, в свою очередь, блокируют работу „гормона радости“ - серотонина», - раскрыла схему действия лакомств Зухра Павлова.

Врач объяснила: каждое съеденное пирожное — лишние сантиметры на талии. Проще говоря - то самое воспаление, блокировка серотонина.

Удовольствие при этом будет кратковременным. "Кстати, потому развивается психологическая зависимость от еды: пока чувствуете сладкий вкус, вам хорошо. А в другие периоды организм не ощущает радости", - объяснила врач.

По словам эксперта, лучше нормализовать питание, это в конечном итоге поможет избавиться от проблем.