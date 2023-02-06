Шокирующая мода: показ на Парижской неделе моды сломал мозг даже дизайнерам

Мода в матрице: так окрестили дефиле моделей на прошедшей недавно Парижской неделе моды.

Показ начался с вполне традиционных платьев, а потом дизайнеры решили шокировать публику не на шутку. Чего только стоит наряд красного цвета Дожа Кэт, где на лицо модели приклеили кристаллы Сваровски.

Но и это не стало самым шокирующим. Дальше пошли модели в платьях надетых наискосок и вообще противоречащих законам гравитации. Одна модель вышла в платье, горловина которого располагалась у нее на животе, что создавало впечатление, что в этой области у нее дырка.

Но самым запоминающимся стало перевернутое бирюзовое платье, подол которого закрывал лицо модели. Остается только догадываться, как она умудрилась пройти по подиуму, и не упасть.