Духи в Китае не слишком популярны: в чем причина прохладного отношения китайцев к ароматам

Производители ищут пути повышения продаж духов в Китае, поскольку только 5-7 процентов населения пользуются ими регулярно.

У парфюмерных брендов в ход идут и чисто технологические приемы, связанные с усилением и разнообразием ароматов, и маркетинговые. Духи делают недорогими и в привлекательной упаковки.

Но привлечь отечественного потребителя китайским производителям пока не слишком удается. Это связано с традицией использования в китайской культуре ароматов для оздоровления, а не для сокрытия запаха тела.

Китайцы являются обладателями гена АВСС11. Его наличие меняет химический состав пота, и потому он пахнет гораздо менее выраженно, чем у европейцев и других этносов.