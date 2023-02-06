Актер Вячеслав Гришечкин был госпитализирован с подозрением на инфаркт

В больнице он провел две недели, поначалу его речь была затруднена, но сегодня звезда чувствует себя хорошо.

Популярный российский актер Вячеслав Гришечкин попал в больницу, у него подозревали инфаркт. Так как речь звезды в момент госпитализации была затруднена, рассказать о своем состоянии здоровья он смог лишь после выписки, сообщает МК.

Журналист газеты первым пообщался с Гришечкиным. Тот уточнил, что, к сожалению, "увлекся своей терапией", но она не помогла.

"В итоге мне в область левого лёгкого поставили стент, я почти 15 дней был в больнице. Сейчас я могу уже говорить хорошо!" - рассказал актер.

Вячеслав Гришечкин был дважды женат. С первой супругой звезда поддерживает отношения. В этом браке у них родилась дочь Ольга, которая получила диплом лингвиста.

Вторая жена актера умерла от рака, и Вячеслав очень тяжело переживал утрату.