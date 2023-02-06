Минобороны РФ: российские войска в ходе наступления освободили город Николаевка в ДНР

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ходе активного наступления освободили от подразделений ВСУ город Николаевка в ДНР.

В понедельник, 6 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что служащие армии России в ходе активных наступательных действий на Донецком направлении освободили от подразделений Вооружённых сил Украины город Николаевка в ДНР.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие ликвидировали до 90 единиц личного состава украинской стороны, а также вывели из строя две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30 противника.

Помимо прочего солдаты ВС РФ уничтожили склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники противника в окрестностях города Константиновка в ДНР.