Минобороны РФ: штурмовые отряды России освободили Николаевку в ДНР
2023-02-06 15:31
В Министерстве обороны России рассказали об освобождении села Николаевка в Донецкой Народной республике.
Пресс-релиз Минобороны России от 06.02.23 гласит, что российские войска достигли оперативного прогресса на Донецком участке фронта, поскольку бригады добровольцев-штурмовиков смогли установить единоличный контроль над населённым пунктом Николаевка на территории ДНР.
Спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков отметил, что в освобождении Николаевки также участвовали ракетные войска России и подразделения артиллеристов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей