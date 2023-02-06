Минобороны РФ: штурмовые отряды России освободили Николаевку в ДНР

В Министерстве обороны России рассказали об освобождении села Николаевка в Донецкой Народной республике.

Пресс-релиз Минобороны России от 06.02.23 гласит, что российские войска достигли оперативного прогресса на Донецком участке фронта, поскольку бригады добровольцев-штурмовиков смогли установить единоличный контроль над населённым пунктом Николаевка на территории ДНР.

Спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков отметил, что в освобождении Николаевки также участвовали ракетные войска России и подразделения артиллеристов.