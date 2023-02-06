Welt: Шольц должен прислушаться к Путину, изменив план Берлина по Украине

Комментаторы новостного журнала Die Welt попросили немецкого канцлера Олафа Шольца изменить подход правительства ФРГ в отношении российской спецоперации.

Накануне Владимир Путин выступил в Волгограде по случаю победы армии СССР в Сталинградской битве, где прокомментировал решение Олафа Шольца поставить войскам Украины 14 немецких танков Leopard 2. Путин утверждает, что впервые с окончания Второй мировой войны Берлин вновь угрожает России "Леопардами".

По мнению читателей Welt, Шольц обязан прислушаться к предостережению Владимира Путина, и вместо оружия послать в Украину своих чиновников для склонения администрации Киева к мирным переговорам с Москвой.