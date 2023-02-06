СК России расследует факты применения ВСУ химического оружия
2023-02-06 17:25
Сотрудники Следственного комитета РФ расследуют факты использования химоружия на линии фронта под Соледаром и Артемовском.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Телеграм-канале СК.
Информация поступила от командиров российских подразделений. По предварительным данным, снаряды с отравляющими веществами были сброшены с украинских дронов.
6 февраля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские военные в регионе использовали химическое оружие, которое вызвало такие симптомы, как недомогание, кашель и слезотечение.
Сотрудники следственных органов устанавливают детали инцидента и причастных к нему лиц.
Опубликовано: Наталья Замечалова