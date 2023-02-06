СК России расследует факты применения ВСУ химического оружия

Сотрудники Следственного комитета РФ расследуют факты использования химоружия на линии фронта под Соледаром и Артемовском.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Телеграм-канале СК.

Информация поступила от командиров российских подразделений. По предварительным данным, снаряды с отравляющими веществами были сброшены с украинских дронов.

6 февраля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские военные в регионе использовали химическое оружие, которое вызвало такие симптомы, как недомогание, кашель и слезотечение.

Сотрудники следственных органов устанавливают детали инцидента и причастных к нему лиц.