Отбеливающий эффект корицы для зубов: что об этом говорят специалисты-стоматологи

Использование корицы для отбеливания зубов: насколько это может быть эффективно или вредно.

Корица используется не только в кулинарии. За счет наличия противомикробного эффекта, корица применяется и в медицине, в частности в стоматологии.

Коричный альдегид входит в состав некоторых гигиенических средств для полости рта. Но некоторые люди пытаются отбеливать зубы в домашних условиях, добавляя корицу в отбеливающий состав.Обычно используется самоприготовленная паста из истолченного в порошок кальция, корицы, гвоздики и бентониновой глины.

Ее рекомендуют применять дважды в неделю. Но стоматолог Магали Мартинес предостерегает от использования самодельных средств для отбеливания зубов. Это может нанести непоправимый вред эмали. Поэтому врач рекомендует проводить процедуру только в условиях клиники.