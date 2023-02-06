Мужчины тоже хотят быть привлекательными: топ самых востребованных у сильного пола процедур

Мужчины не менее активно, чем женщины пользуются услугами косметологов и пластических хирургов.

Мужчин, ухаживающих за своей внешностью, в культуре принято называть метросексуалами. Они прибегают в том числе к услугам косметической медицины и пластической хирургии. Их число примерно два из десяти.

Мужчины в возрасте от 28 до 32 лет предпочитают процедуры, связанные с уходом, а 35-39-летние выбирают те из них, которые нацелены на омоложение. Безусловным хитом являются инъекции ботулотоксина для разглаживания морщин.

Далее идут операции по устранению гинекомастии, вызванной гормональным дисбалансом, липосакция, увеличение ягодиц и операции по маскулинизации лица.