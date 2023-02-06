Не надевайте одежду этих цветов, и комары не станут для вас проблемой летом

Энтомологи провели исследование, и выяснили, что некоторые цвета в одежде привлекают комаров, а другие отталкивают.

Комар признан самым опасным насекомым, ведь он может переносить серьезные заболевания такие как энцефалит, лихорадка Денге и Зика и вирус Западного Нила. Но отвлечь его от себя можно, если избегать некоторых цветов в одежде.

Так, согласно полученным данным безопасными считаются зеленый, белый и синий цвета. А вот черный, красный, голубой и оранжевый, наоборот, являются привлекательными для комаров.

Это связано с тем, что комары реагируют на длину цветовой волны, возникающей вблизи распыления углекислого газа. А поскольку мы постоянно выделяем это вещество при дыхании, то можем регулировать интерес к нам комаров за счет цвета одежды.