В турецком порту Искендерун начался сильный пожар: горят грузовые контейнеры

О происшествии сообщает ТАСС, ссылаясь на Sabah. Причиной страшного пожара послужило землетрясение.

Мощные подземные толчки спровоцировали новую трагедию в Турции: разгорелся сильный пожар в порту Искендерун.

Из за сотрясания земной поверхности часть грузовых контейнеров оказались перевернутыми. Значительная часть из них загорелась.

В небо поднялась черная густая пелена дыма на многие километры. Тушением пожара занимаются портовые и муниципальные органы.

Цепочка трагических событий начала развертываться в Турции в ночь на 6 февраля, когда произошло первое сильное землетрясение, унесшее жизни более полутора тысячи человек.

За ним последовали другие толчки, которые ощущались даже в соседних странах.