В турецком порту Искендерун начался сильный пожар: горят грузовые контейнеры
2023-02-06 19:27
О происшествии сообщает ТАСС, ссылаясь на Sabah. Причиной страшного пожара послужило землетрясение.
Мощные подземные толчки спровоцировали новую трагедию в Турции: разгорелся сильный пожар в порту Искендерун.
Из за сотрясания земной поверхности часть грузовых контейнеров оказались перевернутыми. Значительная часть из них загорелась.
В небо поднялась черная густая пелена дыма на многие километры. Тушением пожара занимаются портовые и муниципальные органы.
Цепочка трагических событий начала развертываться в Турции в ночь на 6 февраля, когда произошло первое сильное землетрясение, унесшее жизни более полутора тысячи человек.
За ним последовали другие толчки, которые ощущались даже в соседних странах.
Опубликовано: Храмова Оксана