Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела деревни Казинка в Белгородской области РФ со стороны украинской армии.

В понедельник вечером губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где публично заявил, что сегодня солдаты ВСУ произвели обстрел посёлка Казинка в Валуйском муниципальном округе, что привело к появлению жертв среди мирных жителей деревни.

По данным Гладкова, в результате удара украинской армии по Казинке умерла семидесятилетняя женщина. Вячеслав Гладков утверждает, что к её смерти привело возгорание дома в результате обстрела.