Гладков: ВСУ обстреляли село Казинка в Белгородской области, убив женщину
2023-02-06 19:34
Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела деревни Казинка в Белгородской области РФ со стороны украинской армии.
В понедельник вечером губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где публично заявил, что сегодня солдаты ВСУ произвели обстрел посёлка Казинка в Валуйском муниципальном округе, что привело к появлению жертв среди мирных жителей деревни.
По данным Гладкова, в результате удара украинской армии по Казинке умерла семидесятилетняя женщина. Вячеслав Гладков утверждает, что к её смерти привело возгорание дома в результате обстрела.
Опубликовано: Ткачёв Андрей