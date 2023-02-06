Гладков: один человек погиб при обстреле села Казинка в Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб в результате обстрела села Казинка Валуйского городского округа со стороны ВСУ.

В понедельник вечером, 6 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил об очередном обстреле бойцами подразделений Вооружённых сил Украины территории Валуйского городского округа.

Гладков уточнил, что в результате «прилётов» со стороны ВСУ погибла одна мирная жительница села Казинка, а также выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей.

Помимо прочего, из-за попадания украинского снаряда загорелась хозяйственная постройка частного жилого дома. На месте работают все оперативные службы.