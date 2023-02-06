Офицер ВСУ Ярославский: российские войска заняли больше трети города Артёмовск в ДНР

Офицер ВСУ Денис Ярославский заявил, что подразделения российских войск заняли больше трети города Артёмовск в ДНР.

6 февраля офицер Вооружённых сил Украины Денис Ярославский в своём официальном пресс-релизе признался, что подразделения российских войск контролируют больше трети города Артёмовск в Донецкой Народной Республике, в частности, «промзону и частный сектор по реку».

Украинский военный уточнил, что российские военнослужащие взяли под огневой контроль две основные дороги, ведущие из украинского тыла в Артёмовск, и пытаются окончательно перерезать пути снабжения ВСУ.

Ярославский также подчеркнул факт того, что армия России «обученная – это нельзя недооценивать».