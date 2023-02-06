В Москве совершена попытка украсть тело Владимира Ленина из мавзолея
2023-02-06 19:56
В Москве за попытку украсть тело Владимира Ленина из мавзолея задержан нетрезвый мужчина.
Как сообщили ТАСС в силовых структурах, 6 февраля в центре Москвы задержан гражданин, который намеревался похитить тело Владимира Ильича Ленина из мавзолея.
Агентство сообщает, что мужчина в нетрезвом состоянии в ночь на понедельник предпринял попытку вскрыть мавзолей Ленина с целью похищения тела. Злоумышленника задержали.
При его освидетельствовании установлено, что мужчина был сильно пьян, что стало причиной его психического расстройства.
Опубликовано: Наталья Замечалова