В Москве совершена попытка украсть тело Владимира Ленина из мавзолея

В Москве за попытку украсть тело Владимира Ленина из мавзолея задержан нетрезвый мужчина.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, 6 февраля в центре Москвы задержан гражданин, который намеревался похитить тело Владимира Ильича Ленина из мавзолея.

Агентство сообщает, что мужчина в нетрезвом состоянии в ночь на понедельник предпринял попытку вскрыть мавзолей Ленина с целью похищения тела. Злоумышленника задержали.

При его освидетельствовании установлено, что мужчина был сильно пьян, что стало причиной его психического расстройства.