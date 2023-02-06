Балтазар Лемос разыграл близких со своей смертью, и испортил с ними отношения
2023-02-06 20:16
Нелепая шутка работника похоронного бюро о собственной смерти стоила ему отношений с родными и друзьями.
60-летний похоронный церемонимейстер Балтазар Лемос решил проверить, насколько он дорог своим друзьям и родным весьма жестоким способом.
Он написал в соцсетях о том, что умер, и сообщил, где и когда пройдет церемония прощания. Родственники пришли в назначенный час, и разрыдались, когда в зале раздался голос Лемоса, подумав, что это сделанная заранее запись.
Но настоящим шоком для них было, когда Балтазар появился в церемониальном зале целый и невредимый. Люди чуть не падали в обморок, а потом резко встали и ушли, и больше не желают с ним общаться после такого жестокого розыгрыша.
Опубликовано: Эльза Ли