Балтазар Лемос разыграл близких со своей смертью, и испортил с ними отношения

Нелепая шутка работника похоронного бюро о собственной смерти стоила ему отношений с родными и друзьями.

60-летний похоронный церемонимейстер Балтазар Лемос решил проверить, насколько он дорог своим друзьям и родным весьма жестоким способом.

Он написал в соцсетях о том, что умер, и сообщил, где и когда пройдет церемония прощания. Родственники пришли в назначенный час, и разрыдались, когда в зале раздался голос Лемоса, подумав, что это сделанная заранее запись.

Но настоящим шоком для них было, когда Балтазар появился в церемониальном зале целый и невредимый. Люди чуть не падали в обморок, а потом резко встали и ушли, и больше не желают с ним общаться после такого жестокого розыгрыша.