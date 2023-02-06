Минус 114 килограммов: как самому толстому ребенку в мире удалось похудеть

Сын фермера Арья Пермана растолстел до 200 килограммов, а мальчику всего 11 лет от роду

Родители практически не следили за тем, что и сколько есть их чадо, и к 11 годам вес Арьи достиг критических 200 килограммов. Чтобы мальчик мог помыться, пришлось сооружать для него бассейн, поскольку в душевую кабину он пройти не мог.

История наверняка имела бы трагический финал, ведь с таким весом проблемы со здоровьем неизбежны. Но в 2017 году Арье была проведена резекция желудка. Потом он с помощью тренера Эда Рая начал заниматься спортом.

Спустя 3 года Арья похудел на 114 килограммов. Он привык к спортивным нагрузкам, и стал больше двигаться. А родителям Эд запретил давать подростку еду, когда он играет в видеоигры.