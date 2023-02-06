Два приема, которые решат проблему жестких полотенец

Если полотенце стало жестким, выбрасывать его необязательно: можно просто правильно постирать.

Причина утраты полотенцами мягкости чаще всего связана с избыточным скоплением в волокнах порошка. Но решить проблему можно двумя простыми способами.

Первый заключается в помещении полотенца в ледяную воду на два часа. Далее воду нужно будет слить, и положить полотенце в снег еще на два часа. Потом его нужно будет прополоскать и высушить.

Вымочить полотенце в солевом растворе, а потом тщательно прополоскать в холодной воде еще один действенный прием. Можно вместо кондиционера положить в стиральную машину пару ложек соли и постирать полотенца.