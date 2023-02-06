Муж разыграл жену, а она решила с ним развестись без скандалов

Женщина поведала в соцсетях, что хочет развестись после того, как муж разыграл на тему измены с другой женщиной.

Ее муж ушел из дома и оставил на видном месте свой телефон. Жена же увидела всплывающее сообщение от Евы, которая прислала ему обнаженный снимок себя, и предложила продолжить интимное общение.

По возвращении мужа женщина не стала скандалить. Она оставила на его попечении их двоих детей, а сама заявила, что ей нужно прогуляться и подумать.

Вернувшись домой, жена заявила спокойным тоном, что ей все известно об измене, и им нужно обсудить, с кем останутся их дети при разводе. Муж стал кричать, что это был розыгрыш: фото прислано с телефона его друга. Теперь он не общается с женой, ведь он ожидал от нее более эмоциональной реакции.