Украинский офицер Денис Ярославский утверждает, что российские войска контролируют порядка трети Артемовска в ДНР.

Журналисты информагентства "Страна.ua" уведомляют, что офицер вооружённых сил Украины Денис Ярославский публично заявил о переходе свыше третий территорий населённого пункта Артемовск под контроль подразделений армии России. По словам Ярославского, войска России произвели переоценку ситуации на Артемовском направлении, что позволило ВС РФ занять треть Артемовска в короткие сроки.

Также Денис Ярославский утверждает, что украинским войскам не следует ожидать, что сражения за контроль над Артемовском окажутся "легкой прогулкой".