Офицер ВСУ Денис Ярославский: Войска РФ захватили более трети Бахмута

2023-02-06 22:00

Украинский офицер рассказал о тяжелом положении ВСУ на территории города Бахмут.

Офицер Вооруженных сил Украины Денис Ярославский дал интервью изданию "Настоящее время"*, в котором рассказал о положении дел в Бахмуте. ;

По словам этого офицера, Вооруженные силы Российской Федерации заняли уже более трети данного населенного пункта.

*Данное издание признано на территории Российской Федерации иностранным агентом. ;

Опубликовано: Николай Скира









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