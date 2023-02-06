Офицер ВСУ Денис Ярославский: Войска РФ захватили более трети Бахмута
2023-02-06 22:00
Украинский офицер рассказал о тяжелом положении ВСУ на территории города Бахмут.
Офицер Вооруженных сил Украины Денис Ярославский дал интервью изданию "Настоящее время"*, в котором рассказал о положении дел в Бахмуте. ;
По словам этого офицера, Вооруженные силы Российской Федерации заняли уже более трети данного населенного пункта.
*Данное издание признано на территории Российской Федерации иностранным агентом. ;
Опубликовано: Николай Скира