Пиво и одуванчики избавят ваш участок от нашествия слизней

От слизней нужно избавляться, пока они не заполонили весь дачный участок: поможет вам аммиак и пиво.

Резкий запах аммиака плюс его жгучие свойства не дадут слизням шанса. Нужно будет 3 столовые ложки аммиака развести в 1 литре воды, и провести обработку тех зон дачного участка, где слизней особенно много.

Мало того, что запах не нравится этим существам, он еще вызывает ожог на теле слизня и тот погибает.

Можно использовать для достижения аналогичной цели и пиво с одуванчиками. Положите в пластиковые стаканчики листочки одуванчика, налейте пиво до краев, и закопайте. Слизни забираются в стаканчики, привлеченные пивным ароматом и одуванчиками, и отравляются.