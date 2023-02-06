Зеленского пригласили на саммит Евросоюза в Брюссель 9-10 февраля
2023-02-06 23:26
Представитель главы Евросоюза Баренд Лейтс сообщил, что председатель Евросовета Шарль Мишель направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на саммит ЕС.
Мероприятие состоится в Брюсселе 9-10 февраля. Предполагается личное участие украинского лидера.
При этом Лейтс подчеркнул, что дополнительная информация по поводу этого визита не будет обнародована из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует обратиться к участникам специальной сессии Европарламента.
Опубликовано: Светлана Репина