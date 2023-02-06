Зеленского пригласили на саммит Евросоюза в Брюссель 9-10 февраля

Представитель главы Евросоюза Баренд Лейтс сообщил, что председатель Евросовета Шарль Мишель направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на саммит ЕС.

Мероприятие состоится в Брюсселе 9-10 февраля. Предполагается личное участие украинского лидера.

При этом Лейтс подчеркнул, что дополнительная информация по поводу этого визита не будет обнародована из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует обратиться к участникам специальной сессии Европарламента.