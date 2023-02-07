МВД Украины запретило министрам летать на вертолетах поле крушении в Броварах

И.о. главы МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что ведомство ввело запрет для украинских министров на полеты на вертолетах.

Это ограничение будет действовать до завершения расследования крушения вертолета, во время которого погиб руководитель украинского МВД Денис Монастырский.

Клименко уточнил, что теперь министры могут передвигаться только на автомобильном транспорте.

Он также рассказал, что сейчас проводится проверка вертолетов Airbus 225. Именно на такой машине летел Монастырский.