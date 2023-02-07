Французский телеканал LCI: санкции Запада не навредили российской экономике

Французский телеканал La Chaîne Info прокомментировал обновленный прогноз МВФ по российской экономике.

По словам телеведущего Давида Пюджадаса, этот прогноз показывает, что западным санкциями не удалось разрушить экономику РФ.

Так, МВФ улучшил прогноз по России и ожидает роста ВВП страны на 0,3% вместо падения на 2,3%, которое прогнозировалось ранее.

Пюджадас напомнил, что ожидался крах российской экономики из-за санкций запада, но прогноз МВД доказывает, что этого не произошло.