Пушков ответил на аналогию Арестовича между Украиной и Южной Кореей

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича, который провел аналогию между Украиной и Кореей.

Пушков отметил, что из Украины не получится Южной Кореи из-за недостаточного развития страны и низкого уровня жизни граждан.

По его словам, с помощью подобных заявлений Арестович пытается затуманить украинцев, которым необходимы какие-то перспективы.

Пушков назвал подобные утверждения новой мечтой пост-майдана и политическим сном.