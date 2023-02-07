Австрийский полковник Райснер: военные НАТО давно воюют на стороне ВСУ как наемники

Представитель Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер рассказал, что бойцы НАТО давно сражаются на стороне Украины.

Райснер пояснил, что они вступают в наемнические отряды. Кроме того, экипажи танков, которые Запад передает Украине, будут состоять из иностранных бойцов.

Полковник подчеркнул, что после передачи бронетехники Украине военнослужащие стран НАТО будут вступать в ВСУ.

По его словам, для этого достаточно заключить контракт и поехать на Украину.