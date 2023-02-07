Пушилин: подразделения армии России достигли успехов под Северском в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехов подразделений армии России в районе города Северск.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, сообщило об успехах подразделений Вооружённых сил Российской Федерации в окрестностях города Северск.

Пушилин пояснил, что зачистка Северска от украинских бойцов необходима для освобождения находящегося под контролем киевского режима города Красный-Лиман в Донецкой Народной Республике.