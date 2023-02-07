В России создан единый тест для выявления сразу нескольких вирусов, включая грипп и COVID-19

Сотрудники компании «Система-биотех» создали единый тест, с помощью которого можно выявить наличие у пациента ряда вирусов, включая COVID-19 и грипп.

Новая разработка позволяет в течение получаса определить, есть ли у человека одно из 8-и вирусных заболеваний, которые легко передаются воздушно-капельным путем.

В перечень заболеваний входят: ковид любого типа, аденовирус, грипп любого типа и другие.

Тестирование проходит с помощью мазков, взятых из носа и горла. Точность теста составляет около 97%.

Как сообщил глава компании «Система-биотекс» Артем Сиразутдинов, единый тест поможет врачу быстро поставить диагноз, не назначая множество различных исследований, и оперативно назначить соответствующую терапию.