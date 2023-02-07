Советник Пушилина Ян Гагин заявил, что бойцы подразделений ВСУ расстреляли группу польских наёмников в городе Угледар ДНР.

7 февраля российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Яна Гагина, сообщило о факте расстрела служащими Вооружённых сил Украины группы польских наёмников в городе Угледар.

Гагин утверждает, что по данным разведки, в том числе радиоперехватов, в последнее время между бойцами украинской армии и польскими наёмниками участились случаи возникновения конфликтных ситуаций.

Помимо прочего, согласно заявлению советника Пушилина, пленённые под Угледаром в последние несколько дней украинцы также заявляют о резком росте уровня конфронтации с поляками, участвующими в боевых действиях на Украине.