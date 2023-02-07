Пушилин: украинские солдаты не выпускают гражданское население из Угледара

Эту информацию временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в ходе своего выступления на передаче «Соловьев Live».

По словам Пушилина, подразделения украинской армии минируют многоэтажные здания в Угледаре на случай своего отступления, в то время как оставшееся в городе мирное население, численность которого составляет порядка 1 тысячи человек, вынуждено прятаться в подвалах и других укрытиях.

Как подчеркнул Пушилин, украинские войска никуда не выпускают мирных жителей и фактически заперли их в городе, прикрываясь ими, как живым щитом.