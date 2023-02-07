Business Insider: Правительство ФРГ на следующей неделе передаст ВСУ 187 танков Leopard-1

Германия на следующей неделе отправит Вооруженным силам Украины устаревшие танки типа Leopard-1.

Как сообщает со ссылкой на свои источники издание Business Insider, в правительстве ФРГ на следующей неделе могут одобрить передачу новой партии танков Украине.

При этом передать собираются не новейшие модели, а устаревшие танки Leopard-1. Всего, сообщает Business Insider, Германия может отправить Вооруженным силам Украины 187 боевых машин.

"Правительство ФРГ во вторник объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH на поставку Украине 187 танков Leopard 1", - говорится в сообщении.

Однако, до сих пор неясно, сколько из этих танков находятся в боеспособном состоянии, а сколько нуждаются в ремонте.