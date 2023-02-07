Таблетка аспирина навсегда избавит от налета в унитазе

Простой аспирин действует лучше, чем дорогие чистящие средства для сантехники при уходе за унитазом.

Из-за содержания известняка и других минеральных веществ в воде из водопровода на сантехнике образуется характерный налет. Это провоцирует размножение плесени, грибка и бактерий.

Справиться с проблемой и предотвратить дальнейшее появление налета поможет обычный аспирин. Нужно будет взять 3 таблетки, бросить их на дно унитаза, подождать минут 15, а потом слить воду.

Процедуру не нужно повторять часто. Достаточно регулярно так чистить унитаз один раз в месяц.