Сальдо: ВСУ чувствуют, что час освобождения российскими войсками Херсона близок

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ чувствуют приближение часа полного освобождения российскими войсками города Херсон.

7 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телерадиокомпании «Таврия» заявил о том, что Вооружённые силы Украины начали чувствовать приближение часа неминуемого освобождение солдатами армии России города Херсон.

Сальдо утверждает, что ввиду возникновения осознания данного факта украинские военные в настоящее время «делают всё, чтобы выйти из города и ещё размародёрить его».