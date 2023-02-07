Сальдо: ВСУ чувствуют, что час освобождения российскими войсками Херсона близок
2023-02-07 13:03
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ чувствуют приближение часа полного освобождения российскими войсками города Херсон.
7 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телерадиокомпании «Таврия» заявил о том, что Вооружённые силы Украины начали чувствовать приближение часа неминуемого освобождение солдатами армии России города Херсон.
Сальдо утверждает, что ввиду возникновения осознания данного факта украинские военные в настоящее время «делают всё, чтобы выйти из города и ещё размародёрить его».
Опубликовано: Диана Мудреченко